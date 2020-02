மாவட்ட செய்திகள்

ஈரோட்டில் செல்போன் கோபுரம் அமைக்க பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் மனு + "||" + Set up the cell phone tower in Erode Public opposition Petition at the Public Grievance Day Meeting

ஈரோட்டில் செல்போன் கோபுரம் அமைக்க பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் மனு