மாவட்ட செய்திகள்

வத்தலக்குண்டு பகுதியில் திருட்டு, வழிப்பறியில் ஈடுபட்டவர் கைது - 27 பவுன் நகை பறிமுதல் + "||" + Theft in Wattalakundu area, In robbery The arrest involved - 27 Bounce jewelry confiscated

