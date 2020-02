மாவட்ட செய்திகள்

ஹாங்காங்கில் இருந்து வந்த முதியவருக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு? ஆஸ்பத்திரியில் சிறப்பு வார்டில் அனுமதி + "||" + Coronavirus infects an elderly man from Hong Kong? Admission to special ward in hospital

ஹாங்காங்கில் இருந்து வந்த முதியவருக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு? ஆஸ்பத்திரியில் சிறப்பு வார்டில் அனுமதி