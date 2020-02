மாவட்ட செய்திகள்

மாமல்லபுரம் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் கட்டுப்பாட்டை இழந்து வீட்டுக்குள் புகுந்த கார் 7 பேர் காயமின்றி உயிர் தப்பினார்கள் + "||" + Mamallapuram On the East Coast Road Losing control The car entered the house

மாமல்லபுரம் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் கட்டுப்பாட்டை இழந்து வீட்டுக்குள் புகுந்த கார் 7 பேர் காயமின்றி உயிர் தப்பினார்கள்