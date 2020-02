மாவட்ட செய்திகள்

அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் உணவு அளிக்கும் விவசாயிகளை, ஸ்டாலின் கொச்சைப்படுத்த வேண்டாம் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு + "||" + Stalin should not offend the peasants who feed all the people of the country

அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் உணவு அளிக்கும் விவசாயிகளை, ஸ்டாலின் கொச்சைப்படுத்த வேண்டாம் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு