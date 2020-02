மாவட்ட செய்திகள்

முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பாராட்டு விழா விவசாயிகள் சார்பில் திருவாரூரில் வருகிற 7-ந் தேதி நடக்கிறது + "||" + A ceremony to commend Chief Minister Edappadi Palanisamy on the 7th

முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பாராட்டு விழா விவசாயிகள் சார்பில் திருவாரூரில் வருகிற 7-ந் தேதி நடக்கிறது