மாவட்ட செய்திகள்

எருதுகளுடன் சாதனை படைத்தவர்: சீனிவாச கவுடாவுக்கு ஒலிம்பிக்கில் பங்கேற்க பயிற்சி கம்பளா போட்டி அமைப்பாளர் தகவல் + "||" + Training for Srinivasa Gowda to participate in the Olympics

எருதுகளுடன் சாதனை படைத்தவர்: சீனிவாச கவுடாவுக்கு ஒலிம்பிக்கில் பங்கேற்க பயிற்சி கம்பளா போட்டி அமைப்பாளர் தகவல்