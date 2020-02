மாவட்ட செய்திகள்

கோட்டைமேடு பகுதியில் பரபரப்பு : மக்கள்தொகை கணக்கெடுக்க வந்ததாக கூறி 4 பேர் சிறைபிடிப்பு - போலீஸ் விசாரணைக்கு பிறகு விடுவிப்பு + "||" + Kottaimetu area Furore: To survey the population 4 people held captive claiming to have arrived

கோட்டைமேடு பகுதியில் பரபரப்பு : மக்கள்தொகை கணக்கெடுக்க வந்ததாக கூறி 4 பேர் சிறைபிடிப்பு - போலீஸ் விசாரணைக்கு பிறகு விடுவிப்பு