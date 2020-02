மாவட்ட செய்திகள்

அயோடின் உப்புதான் விற்க வேண்டும் என்ற விதியை ரத்து செய்யக்கோரி வழக்கு - மத்திய அரசுக்கு மதுரை ஐகோர்ட்டு நோட்டீஸ் + "||" + Iodine salt to be sold Case for repeal of fate - Madurai Icord Notice to Central Government

அயோடின் உப்புதான் விற்க வேண்டும் என்ற விதியை ரத்து செய்யக்கோரி வழக்கு - மத்திய அரசுக்கு மதுரை ஐகோர்ட்டு நோட்டீஸ்