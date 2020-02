மாவட்ட செய்திகள்

கிராமசபை கூட்டத்துக்கு அழைப்பு இல்லை - யூனியன் கூட்டத்தில் கவுன்சிலர் புகார் + "||" + No call for Grama Sabha meeting - Councilor complaint at Union meeting

கிராமசபை கூட்டத்துக்கு அழைப்பு இல்லை - யூனியன் கூட்டத்தில் கவுன்சிலர் புகார்