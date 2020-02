மாவட்ட செய்திகள்

நலவழித்துறையில் மருத்துவர்கள் நியமனம் நியாயமாக நடைபெறவில்லை துணை சபாநாயகர் எம்.என்.ஆர்.பாலன் குற்றச்சாட்டு + "||" + Appointment of Doctors Not being held reasonably well Deputy Speaker MNR Balan charge

நலவழித்துறையில் மருத்துவர்கள் நியமனம் நியாயமாக நடைபெறவில்லை துணை சபாநாயகர் எம்.என்.ஆர்.பாலன் குற்றச்சாட்டு