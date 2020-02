மாவட்ட செய்திகள்

சாலை பராமரிப்பு பணிகளை அரசே ஏற்று நடத்த வேண்டும்; மாநில செயற்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + Road maintenance is to be adopted by the government ; Resolution at the State Executive Committee Meeting

சாலை பராமரிப்பு பணிகளை அரசே ஏற்று நடத்த வேண்டும்; மாநில செயற்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம்