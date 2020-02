மாவட்ட செய்திகள்

பண்ணந்தூர் ஊராட்சி பெரிய ஏரியில் இருந்து சின்ன ஏரிக்கு நீர் நிரப்ப ரூ.23 லட்சத்தில் திட்டப்பணி + "||" + From the Pannandur panchayat big lake Rs. 23 Lakh Project to Fill Little Lake

பண்ணந்தூர் ஊராட்சி பெரிய ஏரியில் இருந்து சின்ன ஏரிக்கு நீர் நிரப்ப ரூ.23 லட்சத்தில் திட்டப்பணி