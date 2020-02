மாவட்ட செய்திகள்

தக்கலை அருகே விபத்து மோட்டார் சைக்கிள் மோதி தலைமை ஆசிரியர் சாவு பிறந்த நாளன்று இறந்த பரிதாபம் + "||" + The tragic death of the head of a motorcycle crashed near Takalai on the day of his death

தக்கலை அருகே விபத்து மோட்டார் சைக்கிள் மோதி தலைமை ஆசிரியர் சாவு பிறந்த நாளன்று இறந்த பரிதாபம்