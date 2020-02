மாவட்ட செய்திகள்

அதிகாரிகள் சோதனைக்கு எதிர்ப்பு: ஆண்டிப்பட்டியில் நெசவாளர்கள் வேலைநிறுத்தம் இந்திய கம்யூனிஸ்டு கட்சியினர் ஆதரவு + "||" + Officials object to the raid In Andipatti The weavers strike

அதிகாரிகள் சோதனைக்கு எதிர்ப்பு: ஆண்டிப்பட்டியில் நெசவாளர்கள் வேலைநிறுத்தம் இந்திய கம்யூனிஸ்டு கட்சியினர் ஆதரவு