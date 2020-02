மாவட்ட செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை வாபஸ் பெறக்கோரி தவ்ஹீத் ஜமாஅத் சார்பில் குன்னூரில் தர்ணா போராட்டம் + "||" + Darna Movement in Coonoor on behalf of Dawheed Jama'at seeking withdrawal of Citizenship Amendment Act

