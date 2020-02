மாவட்ட செய்திகள்

சட்டத்தை பின்பற்ற மக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்பட வேண்டும் சென்னை ஐகோர்ட்டு நீதிபதி பேச்சு + "||" + Follow the law We need to raise awareness of the people Madras High court Judge Speech

சட்டத்தை பின்பற்ற மக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்பட வேண்டும் சென்னை ஐகோர்ட்டு நீதிபதி பேச்சு