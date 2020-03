விலங்குகள், பறவைகளுக்கு தொல்லை கொடுத்தால் வனத்துறைக்கு தகவல் தெரிவியுங்கள் மாணவர்களுக்கு அதிகாரி அறிவுறுத்தல்

மாவட்ட செய்திகள்

விலங்குகள், பறவைகளுக்கு தொல்லை கொடுத்தால் வனத்துறைக்கு தகவல் தெரிவியுங்கள் மாணவர்களுக்கு அதிகாரி அறிவுறுத்தல் + "||" + If the animals and birds are disturbed, inform the Forest Department

விலங்குகள், பறவைகளுக்கு தொல்லை கொடுத்தால் வனத்துறைக்கு தகவல் தெரிவியுங்கள் மாணவர்களுக்கு அதிகாரி அறிவுறுத்தல்