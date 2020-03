மாவட்ட செய்திகள்

பிளஸ்–2 தேர்வு இன்று தொடங்குகிறது நெல்லை–தென்காசி மாவட்டங்களில் 36,540 மாணவர்கள் எழுதுகின்றனர் + "||" + In the districts of Tirunelveli-Tenkasi 36,540 students write

