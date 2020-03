மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி தெற்கு மாவட்டத்தில் அனைத்து பேரூராட்சி தேர்தலிலும் தி.மு.க. கூட்டணி வெற்றிஅனிதா ராதாகிருஷ்ணன் எம்.எல்.ஏ. பேச்சு + "||" + In the southern district of Thoothukudi The DMK will contest all elections. Alliance success

