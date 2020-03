மாவட்ட செய்திகள்

மாற்றுத்திறனாளிகள் 40 பேருக்கு செயற்கை உபகரணங்கள் அரசு சாரா அமைப்பு சார்பில் இலவசமாக வழங்கப்பட்டது + "||" + For 40 persons with disabilities Artificial equipment Provided free of charge

மாற்றுத்திறனாளிகள் 40 பேருக்கு செயற்கை உபகரணங்கள் அரசு சாரா அமைப்பு சார்பில் இலவசமாக வழங்கப்பட்டது