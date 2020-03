மாவட்ட செய்திகள்

திருக்காட்டுப்பள்ளி பகுதியில் ஆந்திரா பொன்னி ரக நெல்லை அதிக விலைக்கு வாங்கும் வியாபாரிகள் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி + "||" + Farmers are happy to buy Andhra Pony varieties of paddy at Tirukkattupalli area

திருக்காட்டுப்பள்ளி பகுதியில் ஆந்திரா பொன்னி ரக நெல்லை அதிக விலைக்கு வாங்கும் வியாபாரிகள் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி