மாவட்ட செய்திகள்

இறந்தவரின் உடலை தனியார் நிலம் வழியாக கொண்டு செல்ல எதிர்ப்பு பொதுமக்கள் மறியலால் பரபரப்பு + "||" + Resistance by civilians to protest the taking of the dead body by private land

இறந்தவரின் உடலை தனியார் நிலம் வழியாக கொண்டு செல்ல எதிர்ப்பு பொதுமக்கள் மறியலால் பரபரப்பு