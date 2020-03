மாவட்ட செய்திகள்

கழிவறை ஜன்னல் கண்ணாடியை உடைத்து போலீஸ் நிலையத்தில் இருந்து தப்பிஓடிய வாலிபருக்கு வலைவீச்சு சமூகவலைத்தளத்தில் வைரலாகும் காட்சியால் பரபரப்பு + "||" + Toilet window Break the glass From the police station The young man who escaped

கழிவறை ஜன்னல் கண்ணாடியை உடைத்து போலீஸ் நிலையத்தில் இருந்து தப்பிஓடிய வாலிபருக்கு வலைவீச்சு சமூகவலைத்தளத்தில் வைரலாகும் காட்சியால் பரபரப்பு