மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் மாவட்டத்தில் உரிமம் பெறாத 28 குடிநீர் ஆலைகளின் ஆழ்துளை கிணறுக்கு ‘சீல்’ வைப்பு- கேன் தண்ணீருக்கு தட்டுப்பாடு + "||" + Seal Deposit for Deep Lines of 28 Unlicensed Drinking Water Plants in Vellore District - Canewater Shortage

வேலூர் மாவட்டத்தில் உரிமம் பெறாத 28 குடிநீர் ஆலைகளின் ஆழ்துளை கிணறுக்கு ‘சீல்’ வைப்பு- கேன் தண்ணீருக்கு தட்டுப்பாடு