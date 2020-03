மாவட்ட செய்திகள்

குடிநீர் விற்பனையாளர்கள் கலெக்டரிடம் மனு ; பிரச்சினைக்கு தீர்வுகாண கோரிக்கை + "||" + Drinking water dealers petition the Collector; Request to resolve the issue

குடிநீர் விற்பனையாளர்கள் கலெக்டரிடம் மனு ; பிரச்சினைக்கு தீர்வுகாண கோரிக்கை