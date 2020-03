மாவட்ட செய்திகள்

வீட்டுமனைப்பட்டா கேட்டு மனுக்களை மாலையாக அணிந்து வந்த பொதுமக்கள் சேலம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பரபரப்பு + "||" + Petitions in the evening asking for housekeeping Wearing public at the Salem Collector's office

வீட்டுமனைப்பட்டா கேட்டு மனுக்களை மாலையாக அணிந்து வந்த பொதுமக்கள் சேலம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பரபரப்பு