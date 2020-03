மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டம் முழுவதும், 130 மையங்களில் பிளஸ்-2 தேர்வை 35,525 மாணவ, மாணவிகள் எழுதினர் கலெக்டர் ராமன் ஆய்வு + "||" + 35,525 students and students wrote Plus Two exams at 130 centers across the district.

