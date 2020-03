மாவட்ட செய்திகள்

எச்.எஸ்.துரைசாமி விவகாரம் குறித்து பேச அனுமதி கோரி கர்நாடக சட்டசபையில் எதிர்க்கட்சிகள் தர்ணா நாள் முழுவதும் சபை முடங்கியது + "||" + In the Karnataka Assembly Opposition parties Darna The congregation was paralyzed throughout the day

எச்.எஸ்.துரைசாமி விவகாரம் குறித்து பேச அனுமதி கோரி கர்நாடக சட்டசபையில் எதிர்க்கட்சிகள் தர்ணா நாள் முழுவதும் சபை முடங்கியது