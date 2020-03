மாவட்ட செய்திகள்

கோட்டார் ஆயுர்வேத மருத்துவக்கல்லூரிக்கு 300 படுக்கை வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் + "||" + 300 beds should be provided for the Kotar Ayurvedic Medical College

கோட்டார் ஆயுர்வேத மருத்துவக்கல்லூரிக்கு 300 படுக்கை வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும்