மாவட்ட செய்திகள்

மார்த்தாண்டம் அருகே ஸ்கூட்டர் மீது பஸ் மோதல்; ஆசிரியை பலி தங்கை படுகாயம் + "||" + Bus collision on scooter near Marthandaam; Teacher kills his sister

மார்த்தாண்டம் அருகே ஸ்கூட்டர் மீது பஸ் மோதல்; ஆசிரியை பலி தங்கை படுகாயம்