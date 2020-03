மாவட்ட செய்திகள்

காரமடை அரங்கநாதர் கோவிலில் மாசிமக தேர்திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது + "||" + The Maasimaga festival started at the Aranganathan temple in Karamadai with flagging

காரமடை அரங்கநாதர் கோவிலில் மாசிமக தேர்திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது