மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் இருந்து இலங்கைக்கு படகில் கடத்த முயன்ற ரூ.7 லட்சம் பீடி இலைகள் பறிமுதல் தப்பி ஓடிய மர்ம நபர்களுக்கு போலீசார் வலைவீச்சு + "||" + Attempted abduction by boat to Sri Lanka Seize Rs 7 lakhs of beedi leaves

தூத்துக்குடியில் இருந்து இலங்கைக்கு படகில் கடத்த முயன்ற ரூ.7 லட்சம் பீடி இலைகள் பறிமுதல் தப்பி ஓடிய மர்ம நபர்களுக்கு போலீசார் வலைவீச்சு