பெருந்துறை அரசு ஆஸ்பத்திரியில் ரூ.40 லட்சம் மதிப்பீட்டில் பெண்களுக்கான மருத்துவ ஆலோசனை கட்டிடம் பணியை தோப்பு வெங்கடாசலம் எம்.எல்.ஏ. தொடங்கி வைத்தார்

மாவட்ட செய்திகள்

பெருந்துறை அரசு ஆஸ்பத்திரியில் ரூ.40 லட்சம் மதிப்பீட்டில் பெண்களுக்கான மருத்துவ ஆலோசனை கட்டிடம் பணியை தோப்பு வெங்கடாசலம் எம்.எல்.ஏ. தொடங்கி வைத்தார்

At Perundurai Government Hospital Medical consultancy building for women at an estimated cost of Rs.40 lakhs

