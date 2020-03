மாவட்ட செய்திகள்

மடத்துக்குளத்தில் பரிதாபம் பணி ஒதுக்குவதில் தகராறு: மின்வாரிய அதிகாரி அடித்துக்கொலை ஊழியர் கைது + "||" + Dispute over awkward assignment at Madathukulam: Electric officer beaten to death Employee Arrested

மடத்துக்குளத்தில் பரிதாபம் பணி ஒதுக்குவதில் தகராறு: மின்வாரிய அதிகாரி அடித்துக்கொலை ஊழியர் கைது