மாவட்ட செய்திகள்

சுப்ரீம் கோர்ட்டின் தீர்ப்பை மறுஆய்வு செய்ய கோரிய பட்னாவிசின் மனு தள்ளுபடி + "||" + Fatnavis's petition seeking review of the Supreme Court's decision was dismissed

சுப்ரீம் கோர்ட்டின் தீர்ப்பை மறுஆய்வு செய்ய கோரிய பட்னாவிசின் மனு தள்ளுபடி