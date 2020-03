மாவட்ட செய்திகள்

காதல் திருமணம் செய்த பெண்ணை வேறு நபருக்கு மறுமணம் செய்ததால் இருதரப்பினர் மோதல் + "||" + The two sides clash because they remarried a married man to another man

காதல் திருமணம் செய்த பெண்ணை வேறு நபருக்கு மறுமணம் செய்ததால் இருதரப்பினர் மோதல்