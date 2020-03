மாவட்ட செய்திகள்

துடியலூர் பகுதியில் திருட்டுபோன 237 பவுன் நகை உரியவர்களிடம் ஒப்படைப்பு; போலீசாருக்கு ஐ.ஜி.பெரியய்யா பாராட்டு + "||" + Handing over 237 pound jewelery stolen in Dudiyalur area: IG Periyaiah congratulates the police

துடியலூர் பகுதியில் திருட்டுபோன 237 பவுன் நகை உரியவர்களிடம் ஒப்படைப்பு; போலீசாருக்கு ஐ.ஜி.பெரியய்யா பாராட்டு