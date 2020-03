மாவட்ட செய்திகள்

பொய்கை ராமாபுரம் கிராமத்தில், காளை விடும் விழாவில் மாடுகள் முட்டியதில் வேடிக்கை பார்த்த 16 பேர் படுகாயம் + "||" + In the village of Raimapuram At the ceremony of the bulls Cows in muttiyat 16 people killed for fun

