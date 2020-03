மாவட்ட செய்திகள்

பாதாள சாக்கடைகளில் வேலை செய்யும் தொழிலாளர்கள் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் இல்லாமல் பணிகளை மேற்கொள்ளக்கூடாது + "||" + Workers in sewers should not carry out tasks without safety equipment

