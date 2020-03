மாவட்ட செய்திகள்

காவிரி-கோதாவரி இணைப்பு திட்டம் நிச்சயம் நிறைவேற்றப்படும் முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உறுதி + "||" + Chief Minister Edappadi Palanisamy has assured that the Cauvery-Godavari merger project will be implemented

காவிரி-கோதாவரி இணைப்பு திட்டம் நிச்சயம் நிறைவேற்றப்படும் முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உறுதி