மாவட்ட செய்திகள்

அரசு மருத்துவக்கல்லூரிகளில் தமிழக மாணவர்களுக்கு 85 சதவீத இடங்கள் ஒதுக்கீடு முதல்-அமைச்சர் தகவல் + "||" + 85 per cent seats reserved for students in Government Medical Colleges

அரசு மருத்துவக்கல்லூரிகளில் தமிழக மாணவர்களுக்கு 85 சதவீத இடங்கள் ஒதுக்கீடு முதல்-அமைச்சர் தகவல்