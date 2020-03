மாவட்ட செய்திகள்

மணப்பாறை அருகே இறந்த ஜல்லிக்கட்டு காளைக்கு கிராம மக்கள் கண்ணீர் அஞ்சலி + "||" + Villagers pay tribute to the dead Jallikattu bull near Manapparai

மணப்பாறை அருகே இறந்த ஜல்லிக்கட்டு காளைக்கு கிராம மக்கள் கண்ணீர் அஞ்சலி