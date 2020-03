மாவட்ட செய்திகள்

லாலாபேட்டையில் பழமையான அரசு கட்டிடத்தை அகற்ற பொதுமக்கள் வேண்டுகோள் + "||" + Public request to remove old state building at Lalapet

லாலாபேட்டையில் பழமையான அரசு கட்டிடத்தை அகற்ற பொதுமக்கள் வேண்டுகோள்