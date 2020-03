மாவட்ட செய்திகள்

முறைகேடாக பட்டியல் தயாரித்து வனக்காவலர்கள் 3 பேரின் ஈட்டிய விடுப்பில் ரூ.5 லட்சம் மோசடி - ஊழியர் கைது + "||" + Prepare a list of abuse On the earnings of 3 forest guards Rs.5 lakh fraud - employee arrested

முறைகேடாக பட்டியல் தயாரித்து வனக்காவலர்கள் 3 பேரின் ஈட்டிய விடுப்பில் ரூ.5 லட்சம் மோசடி - ஊழியர் கைது