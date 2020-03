மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் வதந்தியால் கோவையில் கறிக்கோழி விலை கடும் வீழ்ச்சி - கிலோ ரூ.120-க்கு விற்பனை + "||" + Corona virus gossip Broiler in Coimbatore Price fall sharply - Sales for Rs.120 per kg

கொரோனா வைரஸ் வதந்தியால் கோவையில் கறிக்கோழி விலை கடும் வீழ்ச்சி - கிலோ ரூ.120-க்கு விற்பனை