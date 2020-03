மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.4 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய மாநகராட்சி ஊழியர்கள் 2 பேர் கைது + "||" + Bribes of Rs 4 thousand, 2 employees of the Corporation arrested

ரூ.4 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய மாநகராட்சி ஊழியர்கள் 2 பேர் கைது