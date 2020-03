மாவட்ட செய்திகள்

ந‌‌ஷ்டத்தை ஈடுகட்ட பண்ணைகளில் 20 சதவீத கோழிக்குஞ்சுகளை குறைக்க முடிவு; தலைவர் வாங்கிலி சுப்பிரமணியம் பேட்டி + "||" + Decision to reduce poultry farms by 20 percent to compensate for losses; Interview with Chairman Wangli Subramaniam

ந‌‌ஷ்டத்தை ஈடுகட்ட பண்ணைகளில் 20 சதவீத கோழிக்குஞ்சுகளை குறைக்க முடிவு; தலைவர் வாங்கிலி சுப்பிரமணியம் பேட்டி