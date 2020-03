மாவட்ட செய்திகள்

வீடுகளின் முன்பு கழிவுநீர் தேங்கி இருப்பதை கண்டித்து பொதுமக்கள் சாலை மறியல் + "||" + Before the houses Condemning the stagnation of waste water ;Public road picket

வீடுகளின் முன்பு கழிவுநீர் தேங்கி இருப்பதை கண்டித்து பொதுமக்கள் சாலை மறியல்