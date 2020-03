மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு: தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 54 பேர் கண்காணிப்பில் உள்ளனர்கலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி தகவல் + "||" + Coronavirus Infection: 54 people are under surveillance in Thoothukudi district

கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு: தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 54 பேர் கண்காணிப்பில் உள்ளனர்கலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி தகவல்